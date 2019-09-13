يوفر 4 آلاف فيلا.. إطلاق مشروع «مدينة الورود» السكنية في الطائف

أطلق محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، بحضور مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة نضال عالم والمشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان ممدوح الشرهان، مشروع «مدينة الورود»، في محافظة الطائف، الذي أعلنت الوزارة إتاحته للحجز مؤخرًا، إذ يشتمل على 4775 فيلا سكنية على مساحة تتجاوز 6.3 ملايين متر مربع، وبأسعار تبدأ من 499 ألف ريال، وبقسط شهري في متناول الجميع.

وأوضح محافظ الطائف أن المشروع يعد من أكبر وأهم المشاريع التنموية التي تشهدها محافظة الطائف وتعمل على تنفيذه وزارة الإسكان ممثلةً في برنامج «سكني»، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى الدعم الحكومي المتواصل للمشاريع التنموية وإلى دور وزارة الإسكان في توفير العديد من الخيارات السكنية من خلال تسهيل إجراءات التملك على المواطنين بتوفير خيارات سكنية وحلول تمويلية متعددة تلائم مختلف الرغبات والقدرات المادية.

ولفت النظر إلى أن مشروع الورود بمحافظة الطائف يأتي بين مجموعة من المشاريع التنموية التي تشهدها المحافظة وتدعمها الجهات الحكومية المختلفة، بما يعكس حرص الدولة على توفير السكن الملائم وتوفير جميع الخدمات التي من شأنها تحقيق الرفاهية للمواطن.

من جانبه، ذكر المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان ممدوح الشرهان، أن مشروع «مدينة الورود» في الطائف يعد أحد مشاريع برنامج «سكني» بالشراكة مع المطورين العقاريين، ويوفّر 4.775 وحدة سكنية من نوع فيلا، بأسعار تبدأ من 500 ألف ريال وبنماذج متنوعة؛ لتلبية رغبات جميع المستفيدين في المنطقة.

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وشدّد على حرص الوزارة على توفير المشاريع بمواصفات وجودة عالية، من خلال تعزيز الشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين في إطار دعم العرض وتوفير المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة بأسعار تتراوح بين 250 و750 ألف ريال، وضمان جودة التنفيذ بنماذج متعددة تتوافق مع تطلعات المواطن.

وتطرّق الشرهان إلى أن هناك 67 مشروعًا تحت الإنشاء ضخت في مختلف المناطق، توفر 122 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والفلل وتاون هاوس، بينها 14 مشروعًا في منطقة مكة المكرمة منها مشروعان في الطائف، كما بدأ العمل على تنفيذ 55 مشروعًا توفّر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة، مشددًا على أن المشاريع تحت الإنشاء تراعي توفير الضمانات اللازمة وجودة التنفيذ والالتزام بالأوقات المحددة، وذلك تحت إشراف ومتابعة برنامج «وافي».

من جهته، علّق رئيس مجلس إدارة شركة إدارة التنمية والتطوير عبدالقادر العبيكان، أن القفزة النوعية التي يشهدها قطاع الإسكان في المملكة؛ تأتي بسبب الدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين لزيادة نسب التملك بين المواطنين، إذ عملت المبادرات الحكومية وبرامج وزارة الإسكان على تنظيم السوق وزيادة المعروض من الوحدات المختلفة، كما ساعدت سهولة الإجراءات في برنامج «سكني» على توفير العديد من الخيارات السكنية وحلول تمويلية المدعومة، التي تلبي الرغبات كافة وتتوافق مع مختلف القدرات المادية للأسر بتكلفة ميسرة.