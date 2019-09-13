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أمير عسير يكريم محافظ بلقرن

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أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أن المجتمع المترابط بقيمه الثرية يسير بثبات نحو مستقبلٍ زاهر، مشيراً إلى أن السلم المجتمعي يعد إحدى الركائز المهمة التي بُني عليه برنامج جودة الحياة الذي تضمنته رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال تكريمه، محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد، بالمجلس العام بديوان الإمارة، نظير وقوف «آل حامد» على عددٍ من الخلافات بالمحافظة وإنهائها بالصلح، وتفعيل الدور الفعلي للمحافظ ولجنة الإصلاح.

وأشار أمير المنطقة إلى أن هذا العمل من أهم الأدوار المنوطة بالمسؤولين في المنطقة ومشايخ الشمل ومشايخ القبائل والنواب، مقدما شكره للدكتور آل حامد على دوره في إرساء السلم المجتمعي، مؤكدا أن ما قام به محافظ بلقرن يعد نموذجاً للإصلاح ونبذ الخلافات التي تعيق مسيرة التنمية، مشدداً في الوقت ذاته على تطبيق هذا النهج من قبل جميع المحافظين ورؤوسا المراكز ومشايخ القبائل في المنطقة كافة.


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