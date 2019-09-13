الدوريات تضبط 608 أسلحة نارية

كشف الأمن العام أن إجمالي الأسلحة التي ضبطتها دوريات الأمن في مناطق المملكة خلال الفترة من 4 ذي القعدة الماضي وحتى 8 محرم الجاري بلغت 608 أسلحة نارية شملت «390 مسدسا، 46 رشاشا، 47 بندقية نارية، 125 بندقية هوائية»، إضافة إلى 487 سلاحا أبيض و6960 ذخيرة حية.

يأتي ذلك رغم إعلان وزارة الداخلية تمديد المهلة للسماح بترخيص الأسلحة الفردية والذخائر غير النظامية، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها ويبدي استعداده لتسليمها طواعية قبل ضبطها لديه، وذلك لمدة عام اعتبارا من تاريخ 17/ 10/ 1440.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الأمن العام أن إجمالي القضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن بالمملكة من 4 ذي القعدة الماضي وحتى 8 محرم بلغت 87048 شخصا، منها 75095 قضية مختلفة و11953 مخالفة أنظمة، فيما بلغ إجمالي المركبات التي تم ضبطها 10467 مركبة منها 2051 مركبة مسروقة، و1822 مركبة مطلوبة، وبدون إثبات ملكية 2400، و4194 مخالفة للأنظمة، أما ما تم ضبطه من المسكرات والمخدرات فبلغ 7213 قارورة و424 برميلا و237 جركلا و57047 حبة، كذلك جرى ضبط 145.461 كيلوجرام حشيش و249.455 كيلوجرام قات.

الأشخاص والقضايا والمخالفات التي باشرتها دوريات الأمن بالمملكة

- 87048 شخصا

- 75095 قضية مختلفة

- 11953 مخالفة أنظمة

الأسلحة

- 608 أسلحة

- 390 مسدسا

- 46 رشاشا

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- 47 بندقية نارية

- 125 بندقية هوائية

- 6960 ذخيرة حية

- 487 سلاحا أبيض

المركبات

- 10467 مركبة

- 2051 مسروقة

- 1822 مطلوبة

- 2400 بدون إثبات ملكية

- 4194 مخالفات أنظمة