محمد بن عبدالعزيز يتفقد التوسعة بمطار جازان

ووقف الأمير محمد بن عبدالعزيز، على موقع مشروع تأهيل مدرجات المطار الحالي ومواقف الطائرات، وأجرى جولة ميدانية شملت مشروع مدرج الطائرات وساحات المطار ومواقف الطائرات، مستمعا لشرح من مدير المشروع بالشركة المنفذة عن سير عمل التوسعة الحالية لاستيعاب الطائرات الكبيرة وزيادة الرحلات من وإلى المنطقة. موضحا بأن مدة تنفيذ المشروع عام وثلاثة أشهر.
وعبر أمير المنطقة بالنيابة، في ختام الجولة عن سعادته بزيارة المطار، وما استمع إليه من القائمين على المطار من الخدمات المقدمة للمسافرين والقادمين من أبناء جازان وزوارها والمستثمرين بها؛ حاثا القائمين على المشروع ببذل الجهود لإنهاء تنفيذ المشروع في موعده المحدد.
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