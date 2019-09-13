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محمد بن عبدالعزيز يتفقد التوسعة بمطار جازان

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أكد مدير عام مطار الملك عبدالله بمنطقة جازان، مبارك الشهراني، أن المطار يسير يوميا 75 رحلة لعدد من الخطوط الجوية إلى مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الرحلات الدولية، وكذلك الخدمات التي يقدمها المطار الحالي. وأوضح خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، لمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، يرافقه وكيل الإمارة عبدالله المديميغ، وذلك في إطار جولاته التفقدية لمتابعة الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات والإدارات الحكومية بالمنطقة.

ووقف الأمير محمد بن عبدالعزيز، على موقع مشروع تأهيل مدرجات المطار الحالي ومواقف الطائرات، وأجرى جولة ميدانية شملت مشروع مدرج الطائرات وساحات المطار ومواقف الطائرات، مستمعا لشرح من مدير المشروع بالشركة المنفذة عن سير عمل التوسعة الحالية لاستيعاب الطائرات الكبيرة وزيادة الرحلات من وإلى المنطقة. موضحا بأن مدة تنفيذ المشروع عام وثلاثة أشهر.

وعبر أمير المنطقة بالنيابة، في ختام الجولة عن سعادته بزيارة المطار، وما استمع إليه من القائمين على المطار من الخدمات المقدمة للمسافرين والقادمين من أبناء جازان وزوارها والمستثمرين بها؛ حاثا القائمين على المشروع ببذل الجهود لإنهاء تنفيذ المشروع في موعده المحدد.


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