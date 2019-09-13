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الفيصل يرعى الحفل الختامي لمسابقة المؤسس القرآنية

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الحفل الختامي لمنافسات الدورة (41) لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن حميد، وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وجمع من أئمة المسجد الحرام والعلماء والمحكمين وعدد من القيادات الأمنية.

وأشاد الفيصل بهذه المسابقة، مهنئاً الطلاب الفائزين فيها، منوها بالدور الكبير الذي تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين بالعناية في كتاب الله تعالى وحفظته.

من جانبه، أعرب وزير الشؤون الإسلامية عن التعاون المثمر بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ورئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، موضحاً أهمية القرآن في حياتنا وأمورنا المختلفة، مطالباً الشباب الالتزام بمنهج العلماء.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم الطلاب الفائزين في أفرع المسابقة الخمسة البالغ عددهم (12) فائزاً، كما تم تكريم المشاركين من المحكمين والمتدربين ورؤساء اللجان العاملة في المسابقة والجهات الحكومية.


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