الفيصل يرعى الحفل الختامي لمسابقة المؤسس القرآنية

وأشاد الفيصل بهذه المسابقة، مهنئاً الطلاب الفائزين فيها، منوها بالدور الكبير الذي تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين بالعناية في كتاب الله تعالى وحفظته.
من جانبه، أعرب وزير الشؤون الإسلامية عن التعاون المثمر بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ورئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، موضحاً أهمية القرآن في حياتنا وأمورنا المختلفة، مطالباً الشباب الالتزام بمنهج العلماء.
وفي نهاية الحفل، تم تكريم الطلاب الفائزين في أفرع المسابقة الخمسة البالغ عددهم (12) فائزاً، كما تم تكريم المشاركين من المحكمين والمتدربين ورؤساء اللجان العاملة في المسابقة والجهات الحكومية.
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