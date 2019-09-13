الربيعة يستعرض استثمارات الصحة

وتم الاطلاع على أهم مبادرات الوزارة التي شملت إطلاق منصة التراخيص الإلكترونية التي تختصر عملية إصدار التراخيص إلى دقائق، وكذلك التراخيص الفورية للخدمات المساندة كالصيدليات وخدمات العلاج الطبيعي، حيث بلغ عدد الممارسين الصحيين الذين أصدرت لهم الوزارة تراخيص ممارسة أكثر من 50 ألف ممارس صحي، وأكثر من 5 آلاف موافقة مبدئية لمزاولة النشاط، وما يزيد عن 450 ترخيصا نهائيا.
وشدد وزير الصحة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودوره الأساسي في التنمية، وحرص الوزارة على إطلاق المبادرات التي تكفل نمو القطاع.
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