14 توصية وتقريرا على جدول الشورى بعد الإجازة

يستأنف مجلس الشورى الإثنين القادم، جلساته بعد انتهاء إجازة أعضائه، وذلك بعقد جلسته العادية الرابعة والخمسين.

ويستهل المجلس جدول أعماله بالتصويت على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1438 /1439، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن التقرير في جلسة ماضية.

نظام التبرع بالأعضاء

يصوت المجلس أيضا، على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ما أبداه الأعضاء من استفسارات وملحوظات بشأن مشروع النظام في جلسة ماضية.

ويهدف مشروع النظام المكون من 28 مادة إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.

ويطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء في جلسة ماضية من آراء أثناء مناقشة التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1438 /1439.

تقارير الأداء السنوي

أدرج المجلس على جدول أعمال الجلسة، عددا من تقارير لجانه بشأن تقارير الأداء السنوي لعدة جهات، حيث يناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعامين الماليين 1437 /1438 و1438 /1439، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439 /1440، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439 /1440.

توصيات

في جلسة المجلس العادية الخامسة والخمسين التي تعقد الثلاثاء القادم، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1438 /1439، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن التقرير في جلسة ماضية.

ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة صندوق التنمية العقارية بالعمل على إيجاد برامج تيسر استفادة الأسر الضمانية من برامج الصندوق مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما يناقش المجلس توصية جديدة تقدمت بها اللجنة تطالب الصندوق بالتنسيق مع جهات التمويل للقرض غير المباشر لتوحيد شروطها بما يضمن الاستفادة العادلة لكل شرائح المواطنين المحولين على هذا النظام.

لجنة الشؤون الإسلامية

يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لعام المالي 1439 /1440، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1439 /1440، وتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مقترح تعديل نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3 /2 /1436 المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.

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هيكلة التأشيرات

أما جدول أعمال المجلس في جلسته العادية السادسة والخمسين التي تعقد يوم الأربعاء القادم فيتضمن مناقشة تقرير اللجنة الأمنية في شأن إعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور وعدد من الأحكام الأخرى، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1438 /1439.

توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة

يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1438 /1439، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن التقرير في جلسة ماضية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلستيه يومي الثلاثاء والأربعاء عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.

أبرز التقارير على طاولة المجلس:

- توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة

- تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي

- ملاحظات لجنة الاقتصاد والطاقة

- تقرير اللجنة الأمنية لإعادة هيكلة التأشيرات

- التوصيات المقدمة لصندوق التنمية العقارية