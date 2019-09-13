تراحم تراجع خطة التحول الإلكتروني

اجتمع رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان علي بن موسى زعلة بمدير وموظفي الإدارة التنفيذية ورئيسة ومنسوبات القسم النسائي ومشرف مكتب اللجنة بالسجن العام، لبحث ومراجعة خطة اللجنة للتحول الإلكتروني في خدماتها المقدمة للفئات المشمولة برعاية اللجنة. اطلع الحضور على تفاصيل البرنامج التقني الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وتطبيق نظام آلي لمراسلات وإجراءات اللجنة، وتسهيل التواصل مع أسر النزلاء والنزيلات بالوسائل الحديثة، بما يضمن سرعة دراسة أوضاعهم المعيشية وحالتهم الاجتماعية، وتوفير ما تحتاجه من إعانات مالية ومساعدات عينية، ومتابعة متطلباتهم التعليمية والصحية.



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