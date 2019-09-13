اطلع الحضور على تفاصيل البرنامج التقني الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وتطبيق نظام آلي لمراسلات وإجراءات اللجنة، وتسهيل التواصل مع أسر النزلاء والنزيلات بالوسائل الحديثة، بما يضمن سرعة دراسة أوضاعهم المعيشية وحالتهم الاجتماعية، وتوفير ما تحتاجه من إعانات مالية ومساعدات عينية، ومتابعة متطلباتهم التعليمية والصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر تراحم تراجع خطة التحول الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.