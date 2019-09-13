القيادات الإنجيلية في نيوم

استقبلت منطقة نيوم أعضاء وفد القيادات المسيحية الإنجيلية الذي يضم إعلاميين يمثلون شبكات إعلامية مسيحية، بقيادة جويل روزنبرج. وتجول الوفد على العديد من المناطق الأثرية والطبيعية المختلفة، مثل منطقة البدع التاريخية والتي تضم «مغاير شعيب» التي يعود بناؤها إلى 3 آلاف سنة، ومنطقتي «قيال ومقنا» اللتين تتميزان بالشواطئ الساحرة، ووادي «طيب» أحد أبرز المعالم الطبيعية في نيوم.

وقال روزنبرج «نحن ممتنون لأننا تمكنا من رؤية نيوم في هذه المرحلة الأولية من تطوير المشروع، ويملؤنا الشغف للعودة لها مع المزيد من الأشخاص في الوقت المناسب. وبدأ جليا بالنسبة لنا سبب قناعة ولي العهد أن نيوم ستستقطب الزوار من كل أنحاء العالم وأنها ستكون ركيزة مهمة في مخطط رؤية 2030».

يذكر أن الوفد المسيحي التقى ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، مؤخرا، وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب.