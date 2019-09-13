القيادات الإنجيلية في نيوم

وقال روزنبرج «نحن ممتنون لأننا تمكنا من رؤية نيوم في هذه المرحلة الأولية من تطوير المشروع، ويملؤنا الشغف للعودة لها مع المزيد من الأشخاص في الوقت المناسب. وبدأ جليا بالنسبة لنا سبب قناعة ولي العهد أن نيوم ستستقطب الزوار من كل أنحاء العالم وأنها ستكون ركيزة مهمة في مخطط رؤية 2030».
يذكر أن الوفد المسيحي التقى ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، مؤخرا، وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب.
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