السديس يشيد بإنجازات الحج والعمرة ويكرم « دوت الخليج »

أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الحفل الختامي لأعمال الحج والعمرة لعام 1440، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ومديري الإدارات والجهات المعنية بخدمة الحجاج والمعتمرين. وأكد السديس خلال الحفل أن الموسم الفائت للحج والعمرة تحققت إنجازات استثنائية وتاريخية على كافة الأصعدة، مثمنا جهود المملكة لخدمة الحرمين الشريفين، وتسهيل مهمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار لتأدية نسكهم بيسر وسهولة وراحة واطمئنان. وقدم السديس في نهاية الحفل شهادات الشكر والتقدير والدروع التذكارية للجهات المشاركة لجهودها المتميزة في خدمة ضيوف الرحمن، وإنجاح موسمي الحج والعمرة، كما قدم درعا تذكارية وشهادة شكر وتقدير لـ«دوت الخليج» تسلمها مدير الصحيفة بمكة المكرمة الزميل فهد عبدالعزيز الإحيوي.



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