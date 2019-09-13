العيادات الذكية تتصدر خدمات فهد الطبية

أنهت مدينة الملك فهد الطبية مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي بعرض 5 مشاريع صحية تقنية، حيث تصدر مشروع «أيبك» الملف الطبي الموحد الذي تعمل المدينة على تطبيقه، بعد أن وقعت اتفاقيته مؤخرا، إضافة إلى مشروع العيادات الذكية وتطبيق iKFMC، وعرض موجز للمشاريع الصحية، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لعمليات جراحة الوجه والفكين، وجهاز الرجفان القلبي.

ويحتضن ملتقى الصحة العالمي أكثر من 15 ألفا من المتخصصين في الرعاية الصحية بهدف التواصف وتمكين المعرفة في المجال الصحي لإنتاج مشاريع تساهم في إحداث التغيير المأمول منه في توفير خدمات صحية متطورة.