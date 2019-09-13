تدشين بوابة المستقبل بتعليم جازان

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، أمس، مشروع بوابة المستقبل في المدارس التابعة للإدارة «بنين وبنات»، بحضور مدير إدارة التفعيل التربوي، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في شركة تطوير لتقنيات التعليم ياسر هاشم القحطاني، وأحمد محمد العمود، وذلك في المركز الثقافي بمدينة جازان.

التعلم الإلكتروني

أكد أبوهادي لدى تدشينه البوابة على أهمية التحول الرقمي والاتجاه نحو التعلم الإلكتروني وذلك توفيراً للوقت والجهد والوصول لجميع المستفيدين في أي زمان ومكان، مضيفاً أن التقنية في الأعوام القليلة الماضية شهدت انتشاراً واسعاً وستسهم البوابة في توجيههم التوجيه الصحيح والاستفادة منها بما يخدم العملية التعليمية، مقدماً شكره لمركز دعم التعلم الإلكتروني ولشركة تطوير لتقنيات التعليم، متمنياً أن يحقق البرنامج أهدافه.

‫التحول الرقمي

قدّم مدير إدارة التفعيل التربوي في شركة تطوير لتقنيات للتعليم، ياسر القحطاني، عرضاً عن ‫التحول الرقمي‬ وتوضيحاً لنموذج التعلم الرقمي لبوابة المستقبل المعتمد على تأهيل القيادات واستخدام التقنية في الأعمال المدرسية وتحسين البيئة المدرسية وتوظيف ودمج التقنية في التعليم، مقدماً شرحاً عن مبادرة ماهر التي تهدف إلى تعزيز الاتجاهات الإيجابية ومدى نجاح هذه المبادرة وجدوى تعميمها على كل الإدارات في المملكة.

بوابة المستقبل

- من البرامج التي أطلقتها وزارة التعليم

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- تهدف إلى التحوّل نحو التعليم الرقمي

- تخلق بيئة تعليمية تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة

- تسعى إلى التحول لبيئة تعليمية إلكترونية

- التخلص من أعباء البيئة الورقية التقليدية

- تغيير النمط التقليدي للتعليم وتوسيع عمليات التعلم

- إيجاد بيئة تعليمية ممتعة بالتفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلم