4.7 آلاف فيلا بمدينة الورود الطائفية

أطلق محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، بحضور مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة نضال عالم، والمشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان ممدوح الشرهان، مشروع «مدينة الورود»، في محافظة الطائف، الذي أعلنت الوزارة عن إتاحته للحجز مؤخرا، إذ يشتمل على 4775 فيلا سكنية على مساحة تتجاوز 6.3 ملايين متر مربع، وبأسعار تبدأ من 499 ألف ريال، وبقسط شهري في متناول الجميع.

وأوضح محافظ الطائف أن المشروع يعد من أكبر وأهم المشاريع التنموية التي تشهدها محافظة الطائف وتعمل على تنفيذه وزارة الإسكان ممثلة في برنامج «سكني» بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى الدعم الحكومي المتواصل للمشاريع التنموية وإلى دور وزارة الإسكان في توفير العديد من الخيارات.