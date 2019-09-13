4.7 آلاف فيلا بمدينة الورود الطائفية

وأوضح محافظ الطائف أن المشروع يعد من أكبر وأهم المشاريع التنموية التي تشهدها محافظة الطائف وتعمل على تنفيذه وزارة الإسكان ممثلة في برنامج «سكني» بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى الدعم الحكومي المتواصل للمشاريع التنموية وإلى دور وزارة الإسكان في توفير العديد من الخيارات.
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