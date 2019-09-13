العيادات التخصصية لقوى الأمن بوادي الدواسر ورفحاء تستقبل المراجعين

بدأ التشغيل التجريبي واستقبال المراجعين بالعيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بمحافظتي وادي الدواسر ورفحاء، بعد أن اكتملت المتطلبات والتأكد من جاهزيتها من الناحية التشغيلية والفنية اللازمة.

ويتوفر في العيادات: تخصصات الطب العام، الأسرة، الباطنة، العيون، النساء والولادة، الأسنان، إضافة إلى أقسام طبية مساعدة تشمل المختبرات الطبية والأشعة والصيدلية وخدمات المرضى.

وأوضح مدير إدارة المراكز الصحية بالخدمات الطبية بوزارة الداخلية العقيد الدكتور محمد بن عبدالله بن كشم أن العيادات تعمل وفق سياسات تقديم الرعاية الطبية الأولية بمعايير جودة الرعاية الصحية وضمان أفضل تجربة علاجية للمريض، لتنال رضا المستفيدين من الخدمات الطبية والرعاية العلاجية التي تقدمها العيادات الشاملة في المحافظتين، لتنظم إلى منظومة الرعاية الصحية والخدمة الطبية التي تقدمها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية لمنسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وعوائلهم، وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية وحرصه على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لرجال الأمن وذويهم.