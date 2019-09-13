تدريب نزلاء إصلاحية جدة

انطلقت الورش التدريبية لنزلاء إصلاحية جدة للرجال والنساء، بحضور مدير إصلاحية جدة بإدارة سجون جدة المقدم محمد أبوحيمد، ومستشارة الموارد البشرية الدكتورة فاتن سندي، وعدد من قادة ومسؤولي الإصلاحية. وأوضح مدير عام مكتب القيادة المتكاملة ومركز بريق التميز المهندس علي الغامدي أنه تم عقد شراكة لتدريب وتأهيل نزلاء إصلاحية جدة بما يعود عليهم بالنفع ويسهم في الاستفادة منهم كطاقة بشرية لخدمة دوت الخليج، لافتا إلى أن انطلاقة المبادرة من إصلاحية جدة تتبعها كافة محافظات المنطقة.



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