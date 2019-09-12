صور.. إصابة 28 معتمرًا في انقلاب حافلة بالطائف

2019-09-12

متابعات الخليج 365 - الطائف

شهد طريق “الخرمة-رنية” حادث انقلاب حافلة تُقل معتمرين، وأسفر الحادث عن إصابة 28 معتمرًا، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث على الفور.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، في بيان مساء اليوم الخميس، إن غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغًا، مساء اليوم، عن حادث انقلاب لمركبة من نوع “باص” تُقل عددًا من المعتمرين.

Advertisements

وأضاف أن البلاغ المبدئي أشار إلى وجود ٢٠ حالة إصابة، وعلى الفور تم توجيه ٩ فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد مطلق القثامي، وتم طلب الدعم من قبل صحة الطائف، وتم إرسال ٦ فرق إسعافية.

وأشار متحدث هلال الطائف أنه: “عند وصول أول فرقة للموقع تبين أن عدد الإصابات ٢٨ معتمرًا، تم نقل ٤ حالات قبل وصول الفرق الإسعافية، وتم نقل ١٩حالة إسعافية عن طريق الهلال الاحمر، و٩ حالات عن طريق إسعافات الصحة لمستشفى الخرمة العام، بينهم إصابتان صنفت بالخطيرة، فيما تباينت الإصابات الأخرى بين بسيطة ومتوسطة”.