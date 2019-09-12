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فيديو.. العرفج يوجه رسالة للكتاب في قضية الطالب معتز ويثني على والده
ثمّن موقف والد الطالب وعفوه عن قاتل ابنه
متابعات الخليج 365 - الرياض
تطرق عامل المعرفة أحمد العرفج لقضية متابعات الخليج 365 خويتم الحارثي، والد الطالب معتز الحارثي ضحية المشاجرة مع أحد زملائه بإحدى مدارس الرياض.
وقال العرفج، في برنامج يا هلا بالعرفج: “أعظم التعازي للمواطن خويتم الحارثي وعظم الله أجرك، ولا أتمنى للكُتاب يتمادون في الأمر، وأتمنى أن نستفيد من هذه القصة ونرى الخطأ ونعالجه”، كما أثنى على موقف والد الطالب وعفوه عن قاتل ابنه وصبره واحتسابه في هذا الحادث الأليم.
وانتقد أحمد العرفج مبالغة بعض الكُتاب في رد الفعل حتى وصل ببعضهم أن طالب باستقالة الوزير.
وأضاف “صحيح لا بد أن تكون هناك محاسبة، ولكن لا نستغل الموقف أو نبالغ في رد الفعل”.
وختم بقوله: “نبغى دائمًا نرى الإصلاح، القضية حصلت وليس في استطاعتك تغييرها، ولكن يمكن المعالجة ولا نستطيع أن ترجع للوراء ولكن نستفيد ونلتمس العبر من هذا الموقف”.
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