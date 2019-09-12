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محاكمة شقيق بوتفليقة وثلاثة متهمين بالتآمر في الجزائر
متابعات الخليج 365 - متابعة
تبدأ في 23 سبتمبر محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وكذلك مسؤولين سابقين في الاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، جميعهم ملاحقون بتهمة «التآمر»، وفق ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنهم، وفقًا لـ”رويترز”.
وأوضح المحامي ميلود ابراهيمي لوكالة فرانس برس أن سعيد بوتفليقة ومحمد مدين مدير سابق لأجهزة الاستخبارات طوال 25 عامًا، وخلفه عثمان طرطاق المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون في 23 سبتمبر أمام المحكمة العسكرية في البليدة (50 كلم جنوب العاصمة).
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