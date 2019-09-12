علي المري يتصدر الملّاك الأعلى نقاطًا بمهرجان ولي العهد للهجن

2019-09-12

متابعات الخليج 365 - واس

تصدر مالك الهجن علي بن راشد سعيد المري قائمة أسماء ملاك الهجن المتقدمين على مستوى المنافسة على جائزة الأعلى نقاطاً في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، المقامة منافساتها حالياً على أرض ميدان الطائف، تحت إشراف ومتابعة من الاتحاد السعودي للهجن، برصيد 34 بفارق 7 نفاط عن أقرب ملاحقية.

وجاءت قائمة أسماء ملاك الهجن المتصدرين في المنافسة على جائزة الأعلى نقاطاً منذ انطلاق المنافسات في 29 ذي القعدة 1440هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م حتى نهاية منافسات اليوم الخميس 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م ، التي كشفت عنها اللجنة المنظمة للمهرجان على النحو التالي: علي بن راشد المري في الصدارة برصيد 34 نقطة، تلاه محمد فهيد بيشان العجمي برصيد 27 نقطة في المركز الثاني، وجاء ثالثاً بطشان صالح اليامي بـ 10 نقاط، وعبدالهادي راشد عبدالهادي المري رابعاً برصيد 8 نقاط، فيما حلّ خامساً فهد فهيد الهاجري بـ 7 نقاط ، وجميعهم من السعودية.

وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان عن آلية الحصول على الجائزة في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، إذ يُرجع في هذه الحالة إلى أكثر المتنافسين حصولا على أفضل توقيت، مبينة أنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان للتأكد من نتائج كشف المنشطات، حيث ستُستبعد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية.

يذكر أن جائزة الأعلى نقاطاً بمهرجان ولي العهد للهجن هي سيف ومليون ريال ، وتحتسب النقاط لملاك الهجن في الأشواط العامة لأشواط الإنتاج والسباق الختامي على أن تكون ملكية المطية شخصية بنسبة 100%، مع أحقية المالك إضافة من له صلة قرابة من الدرجة الأولى كالأب والأبناء إذا كانت المطايا تحمل الشعار نفسه.

