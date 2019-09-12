، تحفيزاً لمواجهة الغد.. النصر يسلم لاعبيه مكافآت الفوز.. والشباب يكافئ "اسبريا " ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الخميس استعداداته لمباراة الفريق غداً الجمعة أمام الشباب لحساب الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث انطلقت تدريبات الفريق اليوم بتدرييات لياقية متنوعة ،طبق فيتوريا في التدريبات عددا من الجمل التكتيكية من خلال تدريبات أجراها على كامل الملعب.

وسلمت إدارة نادي النصر مكافآت الفوز في مباراة النصر والفتح الماضية للاعبي الفريق الأول، وتوجه اللاعبون بعد نهاية التدريبات إلى معسكر الفريق استعداداً لمباراة الغد والتي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي.

وأعلنت إدارة نادي النصر تقديم 5 آلاف تذكرة لجماهير فريقها مؤكدة أن هذه البادرة تأتي تقديراً لدور الجماهير في دعمها ومساندتها للفريق، وسيتولى مجلس الجماهير النصراوية توزيعها في ملعب المباراة.

في المقابل اختتم لاعبو فريق الشباب تدريباتهم على ملعب الأمير خالد بن سلطان، في إطار التحضير لمواجهة النصر.

وانطلق المران بتدريبات إحماء وتسخين ولياقة بدنية بقيادة مدرب اللياقة دييجو أوسيي، بعدها أجرى اللاعبون تدريبات ترفيهية خفيفة للاطمئنان على جاهزية اللاعبين للقاء.

وأنهى الأرجنتيني خورخي آلميرون المدير الفني لفريق الشباب المران بتدريبات الإطالة وتفكيك العضلات.

على جانب آخر، أعلن نادي الشباب عن اختيار محترفه الكولومبي دانيلو اسبريا لاعب الشهر في الفريق لشهر أغسطس.