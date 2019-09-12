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"إمارة مكة": تعرفنا على "الفرد" صاحب التصرف غير المقبول بحق سائق الباص في المقطع المتداول

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت إنه ستتخذ الإجراءات النظامية بحقه

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن أن "مدني العاصمة المقدسة" تعرفت على (الفرد) الذي ظهر بمقطع الفيديو، مشيرة إلى أن تصرفه غير مقبول، و‏سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، لمقطع‏ فيديو صعد إلى الترند في منصة "تويتر" عبر هاشتاق #اعتداء_على_سائق_باص، وأظهر تصرفًا غير مقبول من قِبل أحد الأشخاص مع سائق باص بعد حادث مروري حدث بالقرب من كلية البنات بحي ريع ذاخر.

12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 11:57 PM

قالت إنه ستتخذ الإجراءات النظامية بحقه

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"إمارة مكة": تعرفنا على "الفرد" صاحب التصرف غير المقبول بحق سائق الباص في المقطع المتداول
هادي العصيمي

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن أن "مدني العاصمة المقدسة" تعرفت على (الفرد) الذي ظهر بمقطع الفيديو، مشيرة إلى أن تصرفه غير مقبول، و‏سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، لمقطع‏ فيديو صعد إلى الترند في منصة "تويتر" عبر هاشتاق #اعتداء_على_سائق_باص، وأظهر تصرفًا غير مقبول من قِبل أحد الأشخاص مع سائق باص بعد حادث مروري حدث بالقرب من كلية البنات بحي ريع ذاخر.

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، "إمارة مكة": تعرفنا على "الفرد" صاحب التصرف غير المقبول بحق سائق الباص في المقطع المتداول ،
المصدر : الخليج 365

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