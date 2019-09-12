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ساعد رجال حرس الحدود بقطاع الجبيل بالمنطقة الشرقية، اليوم، شخصين تعطل بهما قاربهما في عرض البحر في المياه السعودية.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، أنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCc) من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الجبيل، والمتضمن تلقيهم اتصالاً على هاتف الطوارئ (٩٩٤) يفيد بتعطل قارب كويتي بعرض البحر.
وأضاف: "تم على الفور توجيه دورية من القطاع، وعند وصولها إلى موقع البلاغ، عثرت على القارب متعطلاً، وعلى متنه شخصان أحدهما يحمل الجنسية الكويتية، ومرافقه يحمل الجنسية الهندية، وهما بحالة صحية جيدة".
وأكد المقدم الغنّام أنه تم التأكد من سلامة الراكبين، وتقديم المساعدة لهما وإصلاح العطل، ومرافقتهما حتى غادرا إلى وجهتهما المقصودة.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 11:35 PM
تم تقديم المساعدة لهما وإصلاح العطل ومرافقتهما حتى غادراإنقاذ قارب كويتي تعطل في عرض البحر وعلى متنه شخصان
ساعد رجال حرس الحدود بقطاع الجبيل بالمنطقة الشرقية، اليوم، شخصين تعطل بهما قاربهما في عرض البحر في المياه السعودية.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، أنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCc) من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الجبيل، والمتضمن تلقيهم اتصالاً على هاتف الطوارئ (٩٩٤) يفيد بتعطل قارب كويتي بعرض البحر.
وأضاف: "تم على الفور توجيه دورية من القطاع، وعند وصولها إلى موقع البلاغ، عثرت على القارب متعطلاً، وعلى متنه شخصان أحدهما يحمل الجنسية الكويتية، ومرافقه يحمل الجنسية الهندية، وهما بحالة صحية جيدة".
وأكد المقدم الغنّام أنه تم التأكد من سلامة الراكبين، وتقديم المساعدة لهما وإصلاح العطل، ومرافقتهما حتى غادرا إلى وجهتهما المقصودة.
، إنقاذ قارب كويتي تعطل في عرض البحر وعلى متنه شخصان ،
المصدر : الخليج 365
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