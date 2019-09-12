محمد بن مسعود - الدمام - شدد على الارتقاء بالعمل لتحقيق تطلعات القيادة استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبد العزيز السديري، وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز، بمناسبة تعيينهم في مناصبهم. وهنأهم بثقة أمير منطقة الرياض ونائبه، منوهًا بتوجيهاتهم الكريمة بالارتقاء بالعمل والتطوير المتواصل. وشدد على ما وجههم به أمير منطقة‫ الرياض، واعتبار توجيهاته نبراسًا لهم في عملهم الإداري، وتعاونهم مع الجميع للارتقاء بالمحافظات والمراكز لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة‫. 12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 11:32 PM Advertisements شدد على الارتقاء بالعمل لتحقيق تطلعات القيادة وكيل إمارة الرياض يستقبل وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز المعينين وكيل إمارة الرياض يستقبل وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز المعينين استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبد العزيز السديري، وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز، بمناسبة تعيينهم في مناصبهم. وهنأهم بثقة أمير منطقة الرياض ونائبه، منوهًا بتوجيهاتهم الكريمة بالارتقاء بالعمل والتطوير المتواصل. وشدد على ما وجههم به أمير منطقة‫ الرياض، واعتبار توجيهاته نبراسًا لهم في عملهم الإداري، وتعاونهم مع الجميع للارتقاء بالمحافظات والمراكز لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة‫. الكلمات المفتاحية ، وكيل إمارة الرياض يستقبل وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز المعينين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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