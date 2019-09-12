، أمن الطرق بالمدينة يضبط شخصين بحوزتهما 600 لتر من العرق المسكر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم تسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية

تمكن رجال أمن القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، من إحباط كمية كبيرة من العرق المسكر، كانت متجهة من طريق تبوك إلى المدينة المنورة، وجرى على الفور إعداد المحاضر اللازمة وتسليمهما مع المضبوطات لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية.

وتفصيلاً، بحسب المعلومات فإنه أثناء عمل رجال أمن الطرق في طريق تبوك - المدينة السريع المعتاد اشتبهوا بمركبة يقودها شخص آسيوي وآخر من جنسية إفريقية وعند إيقاف المركبة للتفتيش اتضح عليهما علامات الريبة والارتباك وعند تفتيش المركبة عثر على نحو 20 جالوناً، تبلغ سعة الواحد منها 30 لتراً تقريباً ممتلئة بالعرق المسكر، وتم تسليمهما مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

يذكر أن القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة يبذلون جهوداً كبيرة في الميدان، وأسفرت جهودهم عن ضبط العديد من القضايا وذلك في إطار الجهود المبذولة والمميزة التي تبذلها للقضاء على آفة المخدرات والمسكرات.