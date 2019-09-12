محمد بن مسعود - الدمام - مشاهد تبين أن الهجمات حققت أهدافها بدقة عالية جدًا نفذت قوات التحالف ضربات جوية استهدف مجموعة من مليشيات الحوثي الإرهابية في صعدة، شمالي اليمن، وحققت الضربات أهدافها بدقة عالية. وحصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو يبين استهداف قناصة الحوثي وموقع مدفعية بالإضافة إلى عربة إمداد للمليشيات الإرهابية، وتبين المشاهد أن القوات استهدفتهم بدقة عالية جدًا. بالفيديو .. التحالف ينفذ ضربات جوية ويستهدف قناصة ومدفعية وإمداداً للحوثي محمد المواسي الخليج 365 2019-09-12 نفذت قوات التحالف ضربات جوية استهدف مجموعة من مليشيات الحوثي الإرهابية في صعدة، شمالي اليمن، وحققت الضربات أهدافها بدقة عالية. وحصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو يبين استهداف قناصة الحوثي وموقع مدفعية بالإضافة إلى عربة إمداد للمليشيات الإرهابية، وتبين المشاهد أن القوات استهدفتهم بدقة عالية جدًا. Advertisements 12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 11:05 PM مشاهد تبين أن الهجمات حققت أهدافها بدقة عالية جدًا مشاهد تبين أن الهجمات حققت أهدافها بدقة عالية جدًا نفذت قوات التحالف ضربات جوية استهدف مجموعة من مليشيات الحوثي الإرهابية في صعدة، شمالي اليمن، وحققت الضربات أهدافها بدقة عالية. وحصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو يبين استهداف قناصة الحوثي وموقع مدفعية بالإضافة إلى عربة إمداد للمليشيات الإرهابية، وتبين المشاهد أن القوات استهدفتهم بدقة عالية جدًا. ، بالفيديو .. التحالف ينفذ ضربات جوية ويستهدف قناصة ومدفعية وإمداداً للحوثي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. التحالف ينفذ ضربات جوية ويستهدف قناصة ومدفعية وإمداداً للحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.