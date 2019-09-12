|| هنا || ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن أخر ترتيب لجدول الدوري السعودي للمحترفين، الذي يتابعه الملايين في المملكة وفي كافة البلدان العربية، لقوة المنافسة فيه فهو ثاني أغلى مسابقة في قارة أسيا،حيث تقدر القيمة السوقية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ب 473,70 مليون يورو، ويعتبر نادي الهلال أكثر الأندية حصولاً على اللقب، حيث توج بالقب 15 مره وحل وصيفاً 13 مره.

تقام غداً مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بثلاث لقاءات يأتي على رأسها مباراة قمة الجولة الثالثة مباراة النصر والشباب، التي تترقبها الجماهير السعودية، لمتابعة الصراع بين الهلال والنصر على الصدارة، والمباراة الثانية بين التعاون والعدالة، والثالثة بين ضمك والاتحاد.

جدول ترتيب فرق الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الثانية

قائمة الشرف للفرق الحاصلة على لقب الدوري السعودي