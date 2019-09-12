“سكني” يُعلن تسليم مستفيديه “الفلل الجاهزة” في 24 مشروعاً سكنياً بـ10 مناطق...

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن تسليم “فلل جاهزة” لمستفيديه في 24 مشروعاً سكنياً موزعة في 10 مناطق بالمملكة خلال شهر أغسطس الماضي. وأوضح البرنامج أن عملية التسليم متواصلة، وتتم إجراءاتها بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي. وأشار إلى أنه خلال الشهر الماضي تم تسليم فلل سكنية في 4 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل: إسكان رماح، الدوادمي، والعيينة، والمجمعة، إضافة إلى 3 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظة الخبر و(إسكان الأحساء 1 والأحساء 2)، وثلاثة مشاريع في منطقة الحدود الشمالية تشمل إسكان رفحاء وإسكان عرعر وإسكان طريف.

كما شمل التسليم 5 مشاريع في منطقة القصيم، هي (إسكان رياض الخبراء، وإسكان النبهانية، وإسكان عنيزة، وإسكان بريدة، وإسكان البدائع) أما في منطقة جازان فتشمل إسكان بيش، إسكان صامطة القفل، وإسكان صبيا، بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ومشروعين بمنطقة الجوف تشمل إسكان سكاكا 1، وإسكان القريات، بالإضافة إلى إسكان حائل في منطقة حائل، وإسكان المخواة بمنطقة الباحة، وإسكان تبوك بمنطقة تبوك. وكانت الوزارة أعلنت عن 40 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة، حيث تتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية إضافة إلى المسطحات الخضراء والخدمات.