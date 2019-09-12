ثلاثيني ينتحر شنقا بمبنى تحت الإنشاء في الباحة

أوضحت مصادر أن الجهات الأمنية باشرت قبل قليل، بلاغًا عن انتحار مقيم من الجنسية الآسيوية شنقًا داخل مبنى تحت الإنشاء في الباحة.
وتشير المعلومات إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا عن وجود وجود شخص متدلٍ من أحد المباني قيد الإنشاء، ومختنق بسلك بحسب صحيفة عاجل. سنوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.
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