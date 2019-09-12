صوت: ما رأيك بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية ؟

أطلق حساب “استطلاع السعودية” عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استطلاعاً لمتابعية يتساءل حول فكرة دمج هيئة الأمر بالمعروف مع وزارة الشؤون الإسلامية”. ونشر حساب “استطلاع السعودية” سؤاله للمتابعين قائلاً: “ما رأيك بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية ؟ “. وجاءت نسبة الاستطلاع “58%” للمؤيدين ، و “33%” لغير المؤيدين ، و “9%” لـ”الرأي الأخر”.

وجاءت أبرز التعليقات على الأستطلاع من النشطاء على “تويتر” حيث قال حساب بأسم” أيوب” قائلاً: “بالعكس لازم تُدعم وفق قوانين وضوابط لهم وعليهم وتكون مستقله”. وعلق “k” قائلاً: “وليش ما تدمج مع الأمن (الشرطة) ؟ويكونون المختصين عن البلاغات الأخلاقية والخلافات المتعلقة بالدين”. وقالت ” Jawaher B.Almrshdi ” : “ما يحتاج هيئة، الميزانية اللي بتصرفونها عليهم حطوها في مشاريع تنموية للبلد. وشكراً”. وعلق “Bin saadan‏‌‏” :”الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لها شغلها والشؤون الاسلاميه لها اعتناء بالمساجد ولها شغلها الخاص ماتجي ابداً يدمجونها”.