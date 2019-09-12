أول تعليق من “الدفاع المدني” على فيديو لأحد منسوبيه تلفظ على سائق نقل مدرسي بمكة

تفاعل الدفاع المدني في العاصمة المقدسة مع مقطع فيديو أظهر أحد أفراده وهو يتعامل بشكل غير لائق مع سائق حافلة، قيل إنها كانت تحمل طالبات.

وأوضح الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أنه تم التعرف على “الفرد” الذي ظهر بمقطع الفيديو والذي تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أنه تصرف غير مقبول وسلوك غير مهذب وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. يُذكر أن المقطع أظهر فرد الدفاع المدني وهو يتلفظ على السائق ويهدده، ثم أنزله من الحافلة واصطحبه معه.