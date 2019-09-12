تفاصيل جديدة في قضية فايز المالكي ضد داود الشريان.. والكشف عن الحكم !

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كشفت مصادر، تفاصيل جديدة عن القضية الدائرة بين الفنان فايز المالكي وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية ممثلة برئيسها داوود الشريان.

ووفقًا لـ”فوشيا”، توقعت المصادر، أن الحكم ربما يصدر قريبًا ويتضمن تنفيذ “الهيئة” بنود العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بإعطاء “المالكي” وطاقم عمل مسلسل “شير شات” المبلغ المتفق عليه وهو قرابة الـ12 مليون ريال سعودي.

وأضافت: أن “أطراف حاولت التدخل وتقريب وجهات النظر، إلا أن (المالكي) رفض ذلك، مصرًا على أخذ حقه كما تم الاتفاق عليه، علمًا أن تكاليف إنتاج المسلسل بلغت حوالي 8 ملايين ريال”.

وأوضحت المصادر، أن “المشكلة بدأت حينما رفضت هيئة الإذاعة والتلفزيون تسليم المبلغ كاملًا، مكتفية بمليون ريال فقط، وهو ما رفضه طاقم العمل”.

وأكد طاقم العمل أن هذا مخالف لما تم الاتفاق عليه، وتبادل الطرفان البيانات الإعلامية حتى وصلت القضية لديوان المظالم للاطلاع في الشكوى والحكم.

ومؤخرًا، راج خبر إصدار وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة قرار إعفاء رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان من منصبه، إلا أنه حتى اللحظة لم يصدر القرار بشكل رسمي.

