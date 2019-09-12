توقيع اتفاقية لتوسيع إقراض المشروعات الصحية وتطوير محفزات إضافية للقروض

أبرم صندوق دعم المشاريع، مذكرة تفاهم مشترك مع وزارة الصحة، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وذلك على هامش فعاليات «ملتقى الصحة العالمي 2019»، الذي عُقد أمس الأربعاء، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ووقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان، ومن وزارة الصحة وكيل الوزارة المساعد لتشجيع استثمار القطاع الخاص الدكتور فياض دندش.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لتطوير المنتجات في مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية عبدالله السعدان، أن المذكرة تهدف إلى تأسيس أطر التعاون بين الطرفين؛ حيث يدعم الصندوق المشاريع الصحية بما يتواءم مع استراتيجية وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن المذكرة تسعى إلى توسيع نطاق إقراض المشاريع الصحية، وتطوير محفزات إضافية للقروض؛ تسهم في جذب الاستثمار في القطاع الصحي، بالإضافة إلى تطوير وتحسين الإجراءات من خلال مشاركة الخبرات والمعلومات بين الصندوق والوزارة، بما يُزيد من سرعة وكفاءة الدعم.

وأوضح السعدان أن المذكرة تتضمن تبادل الخبرات والاستفادة من الاستشاريين والخبراء العاملين في تنفيذ المبادرات المشتركة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في المدن وتحقيق الأثر الاقتصادي للقطاعات المستهدفة.

جدير بالذكر أن صندوق دعم المشاريع الذي تشرف عليه وزارة المالية، يعد أحد مبادرات حزم التحفيز للقطاع الخاص؛ لدعم استمرارية واستكمال المشاريع، حيث يركز الصندوق على توفير دعم تمويل المشاريع الكبرى في القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والتطوير العقاري.