الفرق الإسعافية تباشر حادثًا مروّعًا لحافلة ركاب على طريق الخرمة رنيه

تباشر الان الفرق الإسعافية بالطائف حادث نقل ركاب بطريق الخرمة رنية، وقد أعلنت صحة الطائف عبر حسابها بتويتر: أن الفرق الإسعافية إلى جانب الجهات ذات العلاقة تباشر حادث حافلة نقل ركاب على طريق الخرمة رنيه. وأوضحت المديرية أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات متعددة بالموقع وسيتم إعلان التفاصيل لاحقاً.

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