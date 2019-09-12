احتجاز 3 معلمات داخل مصعد تعليم البكيرية.. والدفاع المدني يتدخل

نجح أفراد الدفاع المدني بمحافظة البكيرية، صباح أمس الأربعاء، في إنقاذ 3 معلمات بعد احتجازهن داخل مصعد في مبنى تابع لتعليم البكيرية.
ومن جانبه، قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم، العقيد إبراهيم أبا الخيل، في تصريحات لـ«عاجل»: «إنه في الساعة (8:15) من صباح يوم أمس الأربعاء، بُلغ مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة البكيرية عن حادث احتجاز لثلاث معلمات بمصعد في مركز التدريب التربوي النسائي التابع لتعليم البكيرية».
وأشار العقيد أبا الخيل إلى أنه تم إنزال المصعد وإنهاء حالة الاحتجاز وإخراج المعلمات، مؤكدًا أن المعلمات بصحة جيدة.
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