سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الجمعة، أن تكون سماء غائمة جزئيًا، والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات «جازان، أبها، الباحة» قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية والداخلية لمنطقة مكة المكرمة، وكذلك رياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.

وأوضحت «هيئة الأرصاد»، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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وفي وقت سابق اليوم الخميس، نبّهت «هيئة الأرصاد» لتعرُّض عددٍ من المناطق لرياح ترابية وأمطار وسحب رعدية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»: إنّ منطقة مكة المكرمة (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان) تشهد هطول أمطار رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية حتى الثامنة مساءً.

وتسود رياح نشطة مثيرة للأتربة وتدني مدى الرؤية على مناطق عسير (البرك، بيشة، تثليث)، ومكة المكرمة (الخرمة، القنفذة، الليث، المويه، بحرة، تربة، خليص، رابغ، رنية)، والمدينة المنورة (الحناكية، المهد، بدر، وادي الفرع، ينبع) وحائل (السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق)، والرياض (الأفلاج، الخرج، الدوادمي، الزلفي، السليل، العاصمة الرياض، المجمعة، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، عفيف، وادي الدواسر) حتى الثامنة مساءً.

