وزير التعليم يوجِّه بمنع الملخصات والمذكرات

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بمنع الملخصات والمذكرات، والتي من شأنها تقليص الحصيلة العلمية للطالب والطالبة.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها إدارة تعليم الزلفي، أكدت فيها أن مدير تعليم الزلفي، محمد الطريقي، أكد ضرورة منع الملخصات والمذكرات، والتي من شأنها تقليص الحصيلة العلمية للطالب والطالبة، وفقًا لتوجيه وزير التعليم.

يأتي قرار وزير التعليم بمنع الملخصات والمذكرات، تخوفًا من آثارها السلبية والتي من شأنها تقليص الحصيلة العلمية للطالب والطالبة واختزال المقرر الدراسي، والإثقال على ميزانية الأسر، وإضعاف الدور الريادي للمدرسة في البناء العلمي للطلبة.