أمير جازان بالنيابة يطالب بإنهاء أعمال توسعة مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز

قام أمير منطقة جازان بالنيابة محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، بزيارة مفاجئة إلى مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في إطار جولاته التفقدية لمتابعة الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات والإدارات الحكومية بالمنطقة.

وخلال الجولة وقف أمير المنطقة بالنيابة، على موقع مشروع تأهيل مدرجات المطار الحالي ومواقف الطائرات، بينما استمع لشرح مفصل من مدير عامّ المطار، مبارك بن محمد الشهراني، عن الخدمات المقدمة لأبناء المنطقة وزوارها على مدار الساعة، من خلال تسيير أكثر من 75 رحلة يوميًّا لعدد من الخطوط الجوية إلى مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الرحلات الدولية.

عقب ذلك، قام أمير المنطقة بالنيابة، بجولة ميدانية شملت مشروع مدرج الطائرات وساحات المطار، وكذلك حظائر الطائرات، مستمعًا لشرح من مدير المشروع بالشركة المنفذة عن سير عمل التوسعة الحالية لاستيعاب الطائرات الكبيرة، وزيادة الرحلات من والى المنطقة، مشددًا على أن مدة تنفيذ المشروع عام وثلاثة اشهر.

وفي ختام الجولة، عبّر نائب أمير المنطقة عن سعادته بالزيارة، وما استمع إليه من المسؤولين عن طبيعة الخدمات المقدمة للمسافرين والقادمين من أبناء جازان وزوارها والمستثمرين بها، موجّهًا ببذل الجهود لإنهاء تنفيذ المشروع في موعده المحدد، مؤكدًا حرصه وأمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على متابعة سير العمل بمختلف الإدارات والجهات الحكومية بالمنطقة؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل ما يحتاج إليه المواطن والمقيم، وتوفير أفضل الخدمات لهم.