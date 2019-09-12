أكّدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، اليوم الخميس، معالجة أزمة نقص بعض الأثاث المدرسي بأحد فصول مدرسة ابتدائية تابعة لمكتب التعليم بمحافظة عيون الجواء، جاء ذلك ردًا على مقطع فيديو انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر نقص الأثاث بالمدرسة.
وقالت الإدارة في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»: «تود إدارة الإعلام والاتصال، التأكيد على وقوف الإدارة المختصة للنظر في الشكوى ومعالجتها بشكل فوري»، مضيفة: أنّه «تمّ تأمين كافة احتياجات المدرسة بشكل كامل، بعد أن تسبّب تعليق النظام الإلكتروني للطلبات في عدم وصول الطلب للإدارة المختصة».
واختتم البيان: «تؤكّد إدارة الإعلام والاتصال، حرص الإدارة العامة على متابعة كل متطلبات الميدان التعليمي والعناية بالتحديث والتطوير اللازم لما فيه تحقيق تطلعات الجميع ببيئة تعليمية جاذبة وفاعلة».
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو نقص الأثاث بمدرسة «عيون الجواء» يدفع تعليم القصيم للتوضيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.