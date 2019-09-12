فيديو نقص الأثاث بمدرسة «عيون الجواء» يدفع تعليم القصيم للتوضيح

أكّدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، اليوم الخميس، معالجة أزمة نقص بعض الأثاث المدرسي بأحد فصول مدرسة ابتدائية تابعة لمكتب التعليم بمحافظة عيون الجواء، جاء ذلك ردًا على مقطع فيديو انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر نقص الأثاث بالمدرسة.

وقالت الإدارة في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»: «تود إدارة الإعلام والاتصال، التأكيد على وقوف الإدارة المختصة للنظر في الشكوى ومعالجتها بشكل فوري»، مضيفة: أنّه «تمّ تأمين كافة احتياجات المدرسة بشكل كامل، بعد أن تسبّب تعليق النظام الإلكتروني للطلبات في عدم وصول الطلب للإدارة المختصة».

واختتم البيان: «تؤكّد إدارة الإعلام والاتصال، حرص الإدارة العامة على متابعة كل متطلبات الميدان التعليمي والعناية بالتحديث والتطوير اللازم لما فيه تحقيق تطلعات الجميع ببيئة تعليمية جاذبة وفاعلة».