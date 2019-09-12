سياسي / رئيس الحكومة التونسي المفوض يلتقي وزير الخارجية العراقي



تونس 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

التقى رئيس الحكومة التونسي المفوض كمال مرجان اليوم، وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الذي يزور تونس حاليًا.

وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين، والوضع في العراق، إلى جانب مناقشة نتائج اجتماع اللجنة المشتركة التونسية العراقية، وسبل دعم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.

// انتهى //

22:45ت م

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