السعودية اليوم / أمانة الجوف تقيم ورشة عمل لموظفيها عن التخطيط التشغيلي



سكاكا 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

نظّمت أمانة منطقة الجوف ورشة عمل بعنوان " التخطيط التشغيلي في أمانه منطقة الجوف ", قدمها مستشار الأمين المهندس ناصر الشطير، بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة .

وتأتي هذه الورشه ضمن أهمية دور معرفة الموظفين للخطط التشغيليه لإكسابهم المهارات الأساسية المطلوبة في تنفيذ الخطط التشغيلية للأهداف المختلفة للإدارات بالأمانه، مما ينعكس إيجابا على إنجاز الأعمال المخطط لها.

وأكد أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أهمية عقد مثل هذه الورش لما لها من أثرٍ في بناء وتحديث الخطّة التشغيلية للأمانة، لتواكب رؤية المملكة 2030، ولإنجاز الأعمال وتطوير الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

// انتهى //

22:39ت م

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