

الأمم المتحدة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

أنهت منظمات الأمم المتحدة أمس إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى 15 ألف سوري نازح داخليًا في الركبان الواقع جنوب شرقي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الأوتشا في سوريا اليوم بأنه جرى توزيع الغذاء على جميع المدنيين في الركبان وتوفير الإمدادات الغذائية للأطفال موضحًا أن عملية تقديم المساعدات بدأت في 6 سبتمبر واستمرت حتى ظهر يوم أمس وتألفت القافلة الإنسانية من 22 شاحنة تحمل حصصًا غذائية وأكياس قمح يزن الكيس الواحد منها 50 كيلوغرامًا إضافة إلى البسكويت عالي الطاقة.

وقالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالإنابة في سوريا كورين فليشر: "إن الهدف الرئيس من توزيع المساعدات هو توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لسكان الركبان ونصفهم من الأطفال الذين عانوا من مشقة لا توصف".

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22:23ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة توزع حصص الإغاثة الإنسانية على آلاف السوريين النازحين داخلياً في الركبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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