السعودية اليوم / مدير جامعة جازان يكرم مهندسَيْن أعادا تشغيل 120 عيادة بالجامعة



جيزان 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

كرم معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم اثنين من مهندسي إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة بعد نجاحهما في إعادة تشغيل 120 عيادة بكلية طب الأسنان، كانت قد أوصت شركات باستبدالها بعد توقفها عن العمل، إلى جانب نجاحهما في نقل وتركيب وإعادة تشغيل وحدات التكييف "البكج" بكلية الهندسة بعد أن تقرر التخلص من تلك الأجهزة.

وأعرب الدكتور القحطاني عن سعادته بأن تضم إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة كلاً من المهندس الحسن الحكمي والمهندس خالد طالبي اللذيْن أثبتا جدارة شباب الوطن ومدى تأهيلهم، وقدرتهم على إنجاز مهمة من هذا النوع أسهمت في الحفاظ على منجزات وممتلكات الجامعة المادية والمعنوية، مؤكداً أنهما أنموذج رائع لأبناء الوطن المهنيين.

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22:17ت م

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