السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع ثلاث اتفاقيات مع رابطة العالم الإسلامي لتنفيذ مشروعات صحية في موريتانيا و النيجر والمغرب



الرياض 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم ثلاث اتفاقيات مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي لتنفيذ مشروعات جراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية وأورام الغدة الدرقية بجمهورية موريتانيا وجمهورية النيجر والمملكة المغربية.

وقع الاتفاقيات مساعد المشرف العام بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي وممثل الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية عبدالرحمن بن محمد المطر في مقر المركز بالرياض.

وسيقوم الجانبان وفقا للاتفاقيات الموقعة بإرسال فريق تطوعي طبي لموريتانيا لإجراء 15 إلى 20 عملية قلب مفتوح و 70 عملية قسطرة قلبية للبالغين في مدينة نواكشوط يستفيد منها 90 شخصا وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للقلب بموريتانيا خلال الفترة 20 إلى 28 سبتمبر 2019م.

كما سيقوم الجانبان خلال الفترة 4 إلى 11 أكتوبر 2019م بإرسال فريق طبي لجمهورية النيجر لإجراء 60 عملية قسطرة قلبية للمرضى الفقراء يستفيد منها 60 شخصًا.

كما سيعمل الطرفان على تنفيذ برنامج جراحة أورام الغدة الدرقية في المملكة المغربية بواسطة إجراء 100 عملية في مجال أورام الغدة الدرقية للمرضى يستفيد منها 100 شخص بالتنسيق مع المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مدينة قلعة السراغنة خلال الفترة من 1 إلى 9 نوفمبر المقبل.

ويأتي ذلك امتدادا للأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية

//انتهى// ‏

20:10ت م

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الرياض 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم ثلاث اتفاقيات مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي لتنفيذ مشروعات جراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية وأورام الغدة الدرقية بجمهورية موريتانيا وجمهورية النيجر والمملكة المغربية.وقع الاتفاقيات مساعد المشرف العام بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي وممثل الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية عبدالرحمن بن محمد المطر في مقر المركز بالرياض.وسيقوم الجانبان وفقا للاتفاقيات الموقعة بإرسال فريق تطوعي طبي لموريتانيا لإجراء 15 إلى 20 عملية قلب مفتوح و 70 عملية قسطرة قلبية للبالغين في مدينة نواكشوط يستفيد منها 90 شخصا وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للقلب بموريتانيا خلال الفترة 20 إلى 28 سبتمبر 2019م.كما سيقوم الجانبان خلال الفترة 4 إلى 11 أكتوبر 2019م بإرسال فريق طبي لجمهورية النيجر لإجراء 60 عملية قسطرة قلبية للمرضى الفقراء يستفيد منها 60 شخصًا.كما سيعمل الطرفان على تنفيذ برنامج جراحة أورام الغدة الدرقية في المملكة المغربية بواسطة إجراء 100 عملية في مجال أورام الغدة الدرقية للمرضى يستفيد منها 100 شخص بالتنسيق مع المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مدينة قلعة السراغنة خلال الفترة من 1 إلى 9 نوفمبر المقبل.ويأتي ذلك امتدادا للأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المحتاجين وتقديم العلاج للمرضى والمصابين وفقًا للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.//انتهى// ‏20:10ت م0244

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.