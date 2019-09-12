فيديو.. العرفج يقترح تخصيص حصة للمشي ويؤكد: لدينا تجارب قابلة للتصدير

2019-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

اقترح عامل المعرفة أحمد العرفج على وزير التعليم، أن يخصص في المدراس حصة “المشي”، فيما رحب الوزير “حمد آل الشيخ” بالفكرة.

جاء ذلك خلال استضافة “العرفج” الأسبوعية ببرنامج “يا هلا بالعرفج” على قناة خليجية؛ حيث علق قائلًا: “الكيّ آخر العلاج، والوصول للمسؤول يجب أن يكون من خلال قنوات غير لبس المشلح والتوجه إلى مكتبه”.

وأضاف العرفج “الوزارة تحتاج إلى توعية المجتمع بموضوع إسناد تدريس الطفولة إلى المعلمات”، وذلك تعليقًا على خبر بعنوان: “9 آلاف شكوى للتعليم و23 ألف طالب لمقابلة الوزير”.

وأضاف أن المعلمين يقولون وضعوا لنا حصة نشاط، ولكن بدون أي محتوى.

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وأوضح العرفج خلال الحلقة، أن عدد إدارات التعليم في المملكة كثير جدًا، ويمكن دمج العديد من الإدارات.

كما أشار “العرفج” إلى أنه لدينا تجربتان سعوديتان قابلتان للتصدير إلى العالم بكل فخر: تجربة (أبشر)، وتجربة (إدارة الوقت لدى السجناء).

وتحدث العرفج خلال الحلقة عن بعض المشاكل في العملية التعليمية، ومنها على سبيل المثال شكاوى المعلمين من حصة النشاط.