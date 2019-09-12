شكرا لقرائتكم رئيس جامعة نايف العربية يستقبل مدير عام الجوازات اللواء اليحيى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-12 رئيس جامعة نايف العربية يستقبل مدير عام الجوازات اللواء اليحيى متابعات الخليج 365 - الرياض استقبل رئيس جامعة نايف العربية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى. وجرى خلال اللقاء بحث تطوير التعاون بين جامعة نايف العربية، والمديرية العامة الجوازات في عدد من الموضوعات ومنها التدريبية. Advertisements







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