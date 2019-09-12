2019-09-12

ماذا تعرف عن الملاءة المالية للحصول على الإقامة المميزة؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مركز الإقامة المميزة أن الملاءة المالية تعد أحد متطلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة بما توفره من مزايا لصاحبها.

وأوضح المركز عبر موقعه الرسمي، أن الملاءة المالية يُقصد بها إثبات قدرة الراغب في الحصول على الإقامة المميزة على تحمل الأعباء المعيشية في المملكة العربية السعودية من سكن ونقل ومعيشة ومصاريف متنوعة من تعليم وصحة وغيرها.

وتختلف معايير الملاءة المالية بحسب وضع كل حالة من خلال مراجعة ملف طالب الإقامة لدى المركز، ودراسة كل حالة بشكل مستقل.

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ويتم إثبات الملاءة المالية من خلال تقديم ما يثبت الدخل الشهري أو استثمارات أو غيرها من الموارد المالية لطالب الإقامة، مدعومة بمستندات تسهل في عملية تقدير الملاءة بيسر وسهولة.

وكان مركز الإقامة المميزة قد بدأ منذ أسابيع، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” saprc.gov.sa.

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفًا بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنويًا، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.