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شكرا لقرائتكم فيديو.. وزير التعليم يعزي والد الطالب معتز: أعطانا درسًا في العفو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. وزير التعليم يعزي والد الطالب معتز: أعطانا درسًا في العفو
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدم د. حمد آل الشيخ وزير التعليم، واجب العزاء في وفاة الطالب معتز الحارثي، الذي توفي بعد شجار مع أحد زملائه في إحدى المدارس بالرياض.
وحرص وزير التعليم على مواساة والد الطالب المتوفى، مؤكدًا أن العفو الذي قدمه يُعد درسًا لكافة أفراد المجتمع، داعيًا الله أن يرحم نجله ويلهمه الصبر والسلوان.
وشكر وزير التعليم د. حمد آل الشيخ والد الطالب معتز على موقفه النبيل بالعفو عن قاتل ابنه، مضيفًا أن القضاء لم يكن ليفارق معتزًا ولا غيره والله يعوض خيرًا في الدنيا والآخرة.
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