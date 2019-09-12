الان تتابع العساف يبحث مع مسؤول أممي مساهمة المملكة في مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 21 دقيقة - 10:11 م, 12 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورنكوف.

وتم خلال اللقاء بحث نشاط مركز مكافحة الإرهاب الذي ساهمت المملكة بتأسيسه ودعمه بمبلغ 110 ملايين دولار، كما تم استعراض الجهود المشتركة المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب، ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العساف يبحث مع مسؤول أممي مساهمة المملكة في مكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.