محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" بأن الجهات الأمنية بالرياض استدعت الشبان الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يتسلقون إحدى الرافعات العملاقة بهدف التصوير. ووفقاً للمعلومات استدعت الجهات الأمنية الشبان واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة التي تمنع تكرار مثل هذه المجازفات. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع وصور تسلق الشبان للرافعة. Advertisements من أجل "سيلفي".. 3 شبان متهورين يتسلقون رافعة عملاقة وسط الرياض من أجل "سيلفي".. 3 شبان متهورين يتسلقون رافعة عملاقة وسط الرياض 12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 09:43 PM مصادر مطلعة: الجهات الأمنية استدعت متسلقي الرافعة مصادر مطلعة: الجهات الأمنية استدعت متسلقي الرافعة علمت "الخليج 365" بأن الجهات الأمنية بالرياض استدعت الشبان الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يتسلقون إحدى الرافعات العملاقة بهدف التصوير. ووفقاً للمعلومات استدعت الجهات الأمنية الشبان واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة التي تمنع تكرار مثل هذه المجازفات. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع وصور تسلق الشبان للرافعة. الكلمات المفتاحية ، مصادر مطلعة: الجهات الأمنية استدعت متسلقي الرافعة ،

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