، وسط التوترات الباكستانية الهندية.. عمران خان يستعد لزيارة المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من المنتظر أن يلتقي مسؤولين سعوديين مهمين

أفادت تقارير إعلامية باكستانية، بأن رئيس وزراء باكستان عمران خان سيزور المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا الشهر، في رحلته الثالثة للرياض.

وتأتي الزيارة المرتقبة وسط توترات بين الهند وباكستان حول كشمير. ومن المنتظر أن يتوجه "خان" إلى المملكة قبل رحلته إلى الولايات المتحدة لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة في 27 سبتمبر.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني إنه سيلقي الضوء على قضية كشمير في خطابه بعد أن ألغت الهند الوضع الخاص لجامو وكشمير الشهر الماضي.

وذكرت التقارير أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني خلال زيارته للرياض مسؤولين سعوديين مهمين.

يُذكر أن خلال زيارته الأخيرة للسعودية في يونيو الماضي، مثل "خان" بلاده في القمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة. كما زار المملكة في سبتمبر 2018 لأول مرة بعد أن أصبح رئيسًا للوزراء.

وترتبط المملكة العربية السعودية وباكستان بعلاقات ثنائية قوية، وقدمت الرياض مساعدات حيوية لإسلام آباد للتغلب على الأزمة المالية الحالية.